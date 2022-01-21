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呂政儒狂轟PLG本土最高32分 鋼鐵人輕取攻城獅

2022/1/21 22:24
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（中央社記者龍柏安台北21日電）PLG高雄鋼鐵人本土射手「男模」呂政儒今天手感熱得發燙，全場三分球11投5中轟下本季本土最高的32分，全場最多領先達21分，終場以105比92輕取新竹街口攻城獅。

P. LEAGUE+聯盟排名墊底的高雄鋼鐵人，今天客場逆襲聯盟排名前段班的新竹街口攻城獅，除呂政儒火力全開，加上身高211公分的洋將班森（Keith Benson）也繳出20分、14籃板的「雙十」成績單，鋼鐵人也終止近來的2連敗。

鋼鐵人本季和攻城獅前兩次交手，雙方勝負各半，今天兩隊再次交鋒，開賽雙方互有來往，第2節呂政儒外線噴發，單節就攻下12分，率隊拉出27比16攻勢站上領先，也成了全場輸贏的分水嶺。

上半場打完，鋼鐵人已以59比46取得雙位數領先，攻城獅全場一路落後、始終無法扭轉戰局，第4節甚至落後超過20分以上，最終吞下雙方對戰的2連敗。

鋼鐵人今天整體團隊命中率超過5成，兩分球命中率高達60.4%，反觀主場作戰的攻城獅僅38.6%，加上團隊籃板也以44比51落後，輸得並不冤枉。

攻城獅今天以洋將大勝（Branden Dawson）的20分、15籃板與6抄截最佳，高國豪則拿下19分、5助攻與5抄截，老將林宜輝11分、5籃板。（編輯：張銘坤）1110121

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