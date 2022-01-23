PLG高雄鋼鐵人土洋聯手力退富邦勇士 笑納2連勝

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）P. LEAGUE+高雄鋼鐵人今天出戰台北富邦勇士，全場送出隊史新高30次助攻，洋將班森、呂政儒合力拿下41分，率隊以94比82勝出，收下2連勝。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）今天兩地開打，也是農曆年前最後一天賽事，首場由鋼鐵人在主場高雄市鳳山體育館迎接富邦勇士登門挑戰，另一場則由新竹街口攻城獅主場新竹縣體育館迎戰桃園領航猿。

富邦勇士洋將辛特力（Michael Singletary）因傷缺陣，連續2場派出「洋將雙塔」陣容，由洋將德古拉（Samuel Deguara）與塞瑟夫（Ihor Zaytsev）聯手，但並未討到便宜，反觀鋼鐵人前兩節展現外線火力，陳又瑋、呂政儒、王柏智、盧哲毅、藍少甫，合力飆進8記三分球，上半場取得54比39領先。

富邦勇士上半場手感低迷，13投中2，下半場也未找回手感，未能將差距縮小至個位數，反觀前一場攻下本土最高32分的呂政儒，今天第4節面對富邦勇士追趕，扮演穩定軍心的角色，單節斬獲10分，幫助鋼鐵人以12分差取勝，拿下2連勝。

鋼鐵人此役共2人得分達20分大關，包括洋將班森（Keith Benson）貢獻21分，呂政儒繳出20分、8籃板、4助攻、4抄截成績。

鋼鐵人新秀陳又瑋出賽近41分鐘，拿下15分、4籃板、8助攻、5抄截，表現同樣全面，他賽後接受轉播單位訪問時表示，「賽前就知道諺哥（彭俊諺）、塔克（Anthony Tucker）不會上場，就有做好要打滿的心理準備」，上場後就執行教練交付的工作，並展現拚勁。

富邦勇士儘管5人得分雙位數，其中張宗憲進帳全隊最高17分，但雙洋將沒有發揮禁區優勢，加上團隊外線火力不理想，命中率僅19.2%，種下敗因。（編輯：李錫璋）1110123