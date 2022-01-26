季後一直留在日本訓練 張奕春訓從A班起步

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（中央社記者楊啟芳台北26日電）根據日本媒體報導，日職歐力士猛牛隊今天公布春訓分組名單，台灣旅日投手張奕被分在A班。有了上次的經驗，今年張奕選擇一直留在日本維持訓練，希望新球季能有好成績。

歐力士今天公布的春訓分組名單中，張奕與山本由伸、山岡泰輔等主力投手一起被分在A班；訓練進度較慢的C班名單中也有不少主力球員，包括去年雙腳動手術的強打吉田正尚，染上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的宮城大彌、紅林弘太郎，以及上半身狀態不佳的宗佑磨。

張奕去年初因為從台灣回到日本要經過隔離等程序，調整速度較慢，春訓一開始被分在C班；考量到去年的防疫隔離狀況，這次張奕選擇球季結束後不返回台灣，一直待在日本保持訓練，希望能在新球季展現更好的成績。

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張奕去年球季一開始還是先發投手身分，不過因為表現不佳在季中被下放二軍，在二軍時調整為後援投手效果不錯，一度飆出157公里球速。張奕去年球季在一軍出賽8場含1場先發，成績0勝1敗、3次中繼成功，防禦率13.06。

台灣的旅日選手春訓分組都已經出爐，除了阪神虎隊的陳偉殷因傷勢尚未完全復原被分在二軍，日本火腿隊的王柏融、西武獅隊的吳念庭、樂天金鷲隊的宋家豪與王彥程、歐力士猛牛隊的張奕都被分在一軍（A組）。（編輯：張雅淨）1110126