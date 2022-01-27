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UBA台大保級保衛戰失利 封關戰不敵台中科大

2022/1/27 21:56
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（中央社記者龍柏安台北27日電）UBA男子組8強昨天提前出爐，今天重頭戲則是台灣大學的保級保衛戰，可惜上半場球隊進攻當機打壞行情，終場55比76不敵台中科大，下季只能從二級重新出發。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子組預賽，今天在台藝大與世新大學同步進行最後一天賽事，由於8強昨已盡數底定，因此各隊除在排名上力爭上游，後段班的球隊則力拚保級。

本季UBA最終8強，依序包括衛冕軍政治大學、健行科大、台藝大、萬能科大、義守大學、世新大學、國體大與台師大，將於2月25日在台大體育館登場。

台大上季在二級拿下季軍，本季重返一級且摘下相隔22年的首勝，今天賽前球隊戰績以2勝12負，面對賽季勝場還未開胡的台中科大，只要贏球就能保級。

面對龐大保級壓力，台大球員有些施展不開，上半場團隊進攻當機，首節僅拿4分，次節也只攻下9分，半場打完已以13比32陷入落後，就算下半場火力復甦，卻依舊無法扭轉頹勢。

台大落敗後，戰績以2勝13負、排名13，下季將與中原大學與台中科大降至二級，期望未來再次捲土重來。（編輯：謝雅竹）1110127

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