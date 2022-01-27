柯林斯澳網4強擊退斯威雅蒂 首闖大滿貫決賽

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（中央社墨爾本27日綜合外電報導）波蘭女網新秀斯威雅蒂今天在澳洲網球公開賽準決賽，遭美國女將柯林斯（Danielle Collins）直落2盤爆冷淘汰，她直言對手的擊球具有她見識過的最快球速。

今天在4強贏球的柯林斯生涯首度闖進大滿貫決賽，下一場將強碰世界球后巴蒂（Ashleigh Barty），一爭澳網女單冠軍獎盃。

大會第7種子斯威雅蒂（Iga Swiatek）被柯林斯以6比4、6比1擊敗，她表示自己在比賽中疲於應對柯林斯的連連重砲擊球。

「雖然我對她（柯林斯）的攻擊戰術已有心理準備，但我認為，這是我在比賽中見識過的最快球速。」

斯威雅蒂輸球後盛讚柯林斯的表現：「拍出快速球對她而言並沒有什麼風險，因為她控制得當。所以她令我感到欽佩和高度敬重，她打得很好。」

儘管對比賽結果失望，斯威雅蒂表示，她此次參賽並無遺憾。這也是在法國網球公開賽之外，這位20歲小將首度闖進的大滿貫4強賽。

雖無緣澳網決賽，曾在法網封后的斯威雅蒂預計會在下週公布的世界排名中來到第4。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1110127