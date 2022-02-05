桃猿將再補強陣容 曾總點名潛力新秀加入競爭

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（中央社記者楊啟芳嘉義縣5日電）中職樂天桃猿隊今天開訓，領隊浦韋青表示，近期可能會補強1投1野陣容；談到新球季戰力，教頭曾豪駒點名了新秀楊家勝、林政華、賴知頎、張梓軒等人可望加入競爭行列。

桃猿隊今年沒有從自由球員市場或是其他隊被釋出的球員中做戰力補強，對此領隊浦韋青今天接受媒體訪問時表示，「希望多給年輕選手機會，而且跟現有戰力不見得有多大符合，所以沒有在自由市場積極出手」。

不過浦韋青提到，因為春訓前2階段訓練時有2名投手出現手部傷勢，包括張明翔及傷勢一直不明朗的翁瑋均，所以也許還有一些空間可以邀請1、2人培訓，現在育成部有建議2名選手包括1投1野，幾天後會進行洽談；至於張明翔的狀況，浦韋青指出，至少要3個月恢復。

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談到新球季戰力安排，總教練曾豪駒表示，主力選手變動不會太大，不過年輕選手可能有幾人可望冒出頭，他點名內野手楊家勝，前2階段春訓觀察他表現不錯；還有2020年加入的20歲外野手林政華，曾豪駒說：「他2年來的成長讓我們覺得慢慢可以加入一軍競爭行列」。

投手部分，曾豪駒表示，去年在後半段已經有幾名新秀冒出來，「只要持續成長都對我們有幫助，幾個新秀都滿有潛力」。曾豪駒點出，僅18歲的賴知頎的球路品質不錯，或許可以比較快加入競爭行列；左投張梓軒則是投球有特色。曾豪駒說：「其他選手也都還不錯，都展現非常大企圖心，機會每個人都有，看誰能把握住」。（編輯：陳仁華）1110205