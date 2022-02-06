興大附農棒球隊藏大廚 廖宏淵牛肉麵有口碑

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興大附農教練廖宏淵雖然沒有廚師證，好手藝卻不輸大廚，對他來說，下廚就是興趣，而畢業校友最難忘的就是廖宏淵的招牌牛肉麵。（興大附農提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年2月6日

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）業餘棒球教練多才多藝，興大附農教練廖宏淵雖然沒有廚師證、好手藝不輸大廚，本身不吃牛，靠著對料理的喜愛和味道的執著，招牌牛肉麵讓張進德、王志庭等校友難忘，海鮮麵也是拿手料理。

問起興大附農（台中高農）畢業的棒球隊校友，最難忘懷的味道一定是教練廖宏淵的牛肉麵，具旅美資歷的投手王志庭、捕手張進德、野手張育成等人，都是「廖宏淵牌牛肉麵」的愛好者。

廖宏淵對於美食的喜愛從小展露，從小時候家中務農、收割時煮給來幫忙軍隊的大鍋麵，到球員時期外出吃飯，吃到好味道、就會開始思考什麼樣的味道加在一起更好吃。

廖宏淵透露，球員時期效力中職味全龍隊時，因為住在埔心牧場、位置比較偏僻，外出吃飯不方便，球隊中的洋將都自己煮，也跟著養成開伙的習慣。

「我覺得能吃是一種幸福，身體好、才可以吃，生病的時候就沒有食慾了」，對廖宏淵來說，下廚就是興趣，從職業球員退下後，他也曾短暫賣過泡沫紅茶、麻辣臭豆腐，只要吃到什麼好味道，就會問老闆願不願意教，花時間特別去學。

到了興大附農執教後，寒、暑假也都是由他負責球隊伙食，畢業校友難忘廖宏淵的牛肉麵，但他本身並不吃牛，他笑說很多人問他「不吃牛怎麼試味道？」

廖宏淵表示，雖然不吃牛但會喝湯嚐味道，廖宏淵對於味道和料理很講究，他細數煮牛肉麵很費工，從選材料、爆香、配料、料理用酒，不用一般的豆瓣醬調味、而是從港式料理取經，煮出特色好味道，牛肉煮1到2小時後、還要燜8個小時才算完成。

廖宏淵透露，陣中球員家中開牛肉麵店、在台中頗負盛名，問過球員跟教練的牛肉麵比味道如何？球員吃完2、3碗後想了一陣子笑說：「各有特色」，廖宏淵對料理不只熱愛，也有自信：「吃過我牛肉麵的、沒聽過說不好吃的。」

以前因為校內大廚房方便料理，球員們平均1週可以吃到1至2次「廖宏淵牌」牛肉麵，現在因為烹調場所不方便，廖宏淵笑說：「比較少煮了，以前的球員比較幸福。」但也透露，王志庭前陣子回到學校，懷念教練的牛肉麵，說要出材料費、也讓學弟一飽口福。

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廖宏淵的海鮮麵也是拿手招牌，去年疫情期間、教職員都還是要到校，「廖宏淵廚房」開張，除了招牌菜，5菜1湯桌菜、泰式料理等都難不倒他，「學校老師們都笑說，有點懷念那段期間可以天天吃到美味料理。」

棒球之外、廖宏淵練就下廚好手藝，家族聚餐辦桌料理、年菜料理佛跳牆等，都難不倒他，被問起最近有沒有研發什麼新菜色？他說沒有什麼特別的，但吃到什麼味道、看到料理相關的影片和資訊，都會記下來。（編輯：張芷瑄）1110206