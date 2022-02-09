台日交流賽防疫計畫 體育署已送交指揮中心

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（中央社記者楊啟芳台北9日電）中華職棒目前仍針對3月的台日交流賽進行組隊與籌備，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天在記者會上說，尚未收到中職防疫計畫，但中職方回應，開工後已與體育署確認公文已呈報。

中華職棒將組成聯隊於3月5、6日赴日與日本國家隊打交流賽，中職聯隊由統一獅隊總教練林岳平領軍。不過因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，組隊遇到不少困難，尤其因為隔離因素，富邦悍將張進德、江少慶等人都表態婉拒參賽。

雖然聯盟先前有提交防疫計畫到體育署，提出回台採泡泡模式7＋7隔離方案，居家檢疫前7天申請去球場練球，以維持手感，不過指揮中心尚未審查通過。今天在防疫記者會上有媒體問到這個問題，提及球員回台隔離可能會影響到備戰開幕戰，是否已經在審查防疫計畫。

指揮中心發言人莊人祥在記者會上回應，「我們昨天傍晚的時候有確認，（防疫計畫）是還沒有會到我們，會再確認一下。」指揮官陳時中則補充，「我想妨害（妨礙）到球季，恐怕這個還是要球季跟防疫稍微配合。」

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有關防疫計畫進度部分，中華職棒接受媒體訪問時回應，聯盟1月初就已經將防疫計畫送至體育署，並持續追蹤公文進度，年後開工首日（2月7日）聯盟也向體育署詢問，體育署回報計畫與公文已呈報到指揮中心。

至於球員參賽意願，中華職棒表示，去年底決定參加台日交流賽時，已與各隊討論相關防疫時程，並提出7＋7的防疫隔離計畫給體育署呈報指揮中心，不過有教練與球員認為隔離7天還是可能會影響春訓節奏，聯盟與球團都維持一貫態度尊重球員參賽意願。（編輯：張芷瑄）1110209