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智慧棒球STRIKE前進美國 盼台灣球員更多赴美機會

2022/2/9 18:26
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（中央社記者楊啟芳台北9日電）結合台灣科技研發的智慧棒球STRIKE，能透過偵測各項投球數據幫助投手提升球速，STRIKE發布新聞稿宣布，與美國運動員社群媒體PlayerPager合作，爭取台灣球員赴美機會。

結合台灣科技的智慧棒球STRIKE，為了讓投手獲得最佳的訓練成效，推出世界第一顆智慧棒球，裡面埋入多項精密感測器，一次投擲便能偵測轉速、轉軸、球速、軌跡等精準資料，提供教練和球員進行數據分析，精準了解訓練狀況，進而提升穩定性、轉速及球速。

STRIKE如今前進棒球發源國美國，與美國PlayerPager公司合作，與紐約市棒球聯誼會達成合作協議，紐約市的學生球員能透過STRIKE 2.0 智慧棒球來提升棒球技術。

PlayerPager為美國運動員社群媒體，提供球員上傳訓練與賽事影片，成為球員相互交流與曝光的平台。近年來MLB與紐約市合作，致力於復興市區棒球文化，紐約市棒球聯誼會因此與PlayerPager一同合作，為球員增加曝光機會。

STRIKE期望透過這次合作，爭取台灣球員赴美發展的機會。雙方於去年12月25日正式宣布成為夥伴，為了台美兩地業餘棒球員展開合作。雙方希望以智慧科技協助高中層級與年輕棒球員更上一層樓，挑戰高中、大學賽事，甚至進入職業球隊。

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PlayerPager執行長薩拉薩（Adam Salazar）表示，「棒球的實力評估已進入數位時代，現在的教練須透過數據衡量球員，特別是投手的表現。STRIKE智慧棒球讓我們終於能接觸寶貴的數據資料，包括球速、轉速等。」

勁格貝爾運動科技股份有限公司副總洪偉宸表示，「STRIKE很興奮有機會借助PlayerPager在紐約市深耕的影響力，將我們的智慧棒球介紹給紐約市與全美的棒球選手，為台灣與美國的球員帶來更多的機會。」（編輯：張芷瑄）1110209

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