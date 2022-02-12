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PLG勇士逼夢想家單場僅拿68分 本季對戰開胡

2022/2/12 19:28
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（中央社記者龍柏安台北12日電）PLG台北富邦勇士今天靠著團隊防守，壓制主場出賽的福爾摩沙台新夢想家三分火力，逼得對手繳出本季單場次低得分，終場83比68擊敗對手，並拿下本季對戰首勝。

P. LEAGUE+聯盟歷經農曆春節休賽，今天戰火重燃，傷兵一籮筐的衛冕軍台北富邦勇士，歷經休賽期喘息後戰力也止跌回升，替補出賽的招牌球星「野獸」林志傑攻下15分，終止對戰福爾摩沙夢想家的2連敗，並拿下對戰首勝。

賽前戰績以6勝3負暫居聯盟第一的夢想家，今天從開局就陷入落後，全場最多落後17分，加上團隊三分命中率僅有13.5%，改寫本季單場新低是最大致命傷，也是自去年12月11日出戰新北國王單場僅拿64分後，本季單場得分次低。

勇士總教練許晉哲賽後強調，上半季球隊除了傷兵問題，團隊在防守端上表現不夠好也是事實，他強調，任何勝利都是從防守開始，「希望這場當個範例，後面的比賽都能延續這樣的防守方式。」

夢想家外線火力當機，外籍教頭朱里雅斯（Kyle Julius）認為球員上場缺乏能量，也沒有活力，更沒有專注力，他認為農曆春節長假，讓球員忘記了比賽感覺，也因此全隊在攻防兩端的表現他都不滿意。

朱里雅斯透露，他有預期球隊開局表現不會太好，沒想到卻比他想像中的還更糟，夢想家首節就被對手打出一波23比13攻勢，在一路落後下輸掉比賽。（編輯：吳協昌）1110212

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