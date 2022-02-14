HBL男8強賽光復陳將双缺陣 羅羽翔率高苑逆轉勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

110學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組8強賽，光復高中14日與高苑工商交手，高苑靠著羅羽翔（左）最後關頭連得10分，率隊逆轉戰局，以68比66勝出。（高中體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯新北14日電）光復高中今天在高中籃球聯賽（HBL）8強賽出戰高苑工商，主力陳將双因傷缺陣，且決勝節3名球員5犯畢業，高苑靠著羅羽翔最後關頭連得10分，率隊逆轉戰局，以68比66勝出。

110學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組8強賽在新莊、板橋體育館2地進行，陳將双昨天轟下25分，今天與高苑工商一役因傷缺席比賽，也削弱光復攻擊火力，前3節結束僅領先5分。

高苑的羅羽翔在決勝節挺身而出、連得4分，一度追成2分差；光復的張俊生在倒數51.4秒投進三分球，擴大差距。但羅羽翔未輕言放棄，拉出6比0攻勢，率隊以67比66反超。

張俊生最後一波攻勢在對手包夾下勉強出手，未能添得分數，高苑靠著傅發翔最後兩罰中一追加保險分，以2分差險勝，8強賽首勝開張。

2隊前一次在複賽碰頭，高苑以32分差吞敗，今天完成甜蜜復仇，高苑教練梁有勝賽後接受接受媒體聯訪時表示，賽前告訴球員，雙方實力沒有那麼懸殊，「要大家拚一下，把該做的工作做好」。

梁有勝認為，這一勝很重要，有助提升球員自信心，希望球員面對後續比賽時，能延續這股氣勢，朝4強邁進。

羅羽翔此役表現亮眼，貢獻23分，另有5籃板、5助攻、7抄截，儘管賽前才知陳將双不打，但他透露，陳將双未上場，確實減輕球隊防守壓力。

光復教練陳定杰表示，基於保護未來國家隊種子球員的立場，只要陳將双認為當天狀況不行，就不會強迫其上場；他強調輸球不是壞事，此役也讓球隊了解最後關頭經驗不足的問題，也讓高一球員對於接班責任有所體認。

8強賽採單循環賽，取前4名晉級4強，能仁家商靠著史魯齊轟下31分、14籃板，以89比79擊敗東泰高中，拿下2連勝。（編輯：戴光育）1110214