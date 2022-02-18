棒協辦青少棒捕手訓練營 鄭達鴻當教練指導球員

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中華民國棒球協會、台灣世界少棒聯盟及華南金控今天攜手舉辦首次「華南金控青少棒捕手強化訓練營」，邀請前職棒選手鄭達鴻等人擔任訓練營教練，盼加強青少棒捕手技術。

「2022華南金控青少棒捕手強化訓練營」於2月18日至20日舉行，連續3天都在台中文中10棒球場進行。訓練營邀請前職棒選手、台中成棒隊首席教練鄭達鴻，與2019年取得亞錦賽冠軍的中華隊選手陳瑞慕、黃佳瑋，以及台中成棒隊選手廖期脩，擔任本次訓練營的教練。

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訓練營學員皆來自國中硬式組棒球隊捕手及女棒隊捕手，今天開訓典禮邀請主辦單位棒協副理事長林華韋、教育部體育署棒球專項訓輔委員葉志仙、台灣世界少棒聯盟理事長黃英華、以及訓練營的教練團，給予學員們支持與鼓勵，期望他們能在此訓練營提升自身的能力，為台灣棒球帶來更多的助力。

華南金控處長陳伯壎當日也到場勉勵學員，並由棒協副理事長林華韋公開表揚致贈感謝狀，感謝華南金控長期推動基層棒球不遺餘力。陳伯壎表示，華南金融集團除了每年冠名舉辦基層各層級比賽，也到全台各地舉辦棒球訓練營，透過專業的示範及指導，幫助年輕選手提升球技，期盼能培育更多優秀的選手。（編輯：陳政偉）1110218