捷恩斯邀請賽首輪 潘政琮繳67桿並列第6

PGA美國職業高爾夫巡迴賽本週在洛杉磯的里維拉鄉村俱樂部進行捷恩斯邀請賽，東京奧運高爾夫銅牌名將潘政琮18日在首輪打下5鳥、僅有1個柏忌，以低於標準4桿的67桿繳卡、並列第6。（PGA TOUR提供）中央社 111年2月18日

（中央社記者龍柏安台北18日電）東京奧運高爾夫銅牌名將潘政琮，今天在捷恩斯邀請賽首輪，打下5鳥、僅有1個柏忌，以低於標準4桿的67桿繳卡、並列第6，暫時落後排頭智利好手尼曼4桿。

PGA美國職業高爾夫巡迴賽本週在洛杉磯的里維拉鄉村俱樂部，進行捷恩斯邀請賽，智利好手尼曼（Joaquin Niemann）今天打下9鳥、1柏忌，目前以低於標準8桿的63桿獨居領先。

潘政琮近來有些低潮，他在過去3場比賽中就有2場未能晉級，不過他也利用這些機會，針對開球部分做了些加強，對於首輪的好表現，他也認為，最滿意的部分就是開球。

「我在開球方面下了很多功夫，因為我在過去3場比賽中的開球沒有很好。」潘政琮表示，能把球打到他想打到的地方，那種感覺很好，他強調，只要能把球放在好的地方，球道上的好位置，抓鳥的機會也會相對增加。

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潘政琮下場後就在第1洞打鳥，接著又在第8洞推進45呎的超長鳥推，也讓他越打越有信心，轉場後他再添3鳥，都是12呎內的推桿，而他在第14洞吞下全場唯一的柏忌，則是因他花了3推才脫身。

上午7點13分出發的潘政琮也說，因為開球時間早，因此果嶺比較軟，也較好進攻，對於自己首輪繳出低於標準4桿的成績很滿意，去年他在這項比賽最終以並列20完賽。（編輯：屈享平）1110218