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捷恩斯邀請賽次輪 潘政琮繳70桿並列14

2022/2/19 13:29（2/19 13:52 更新）
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（中央社記者龍柏安台北19日電）高爾夫好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）捷恩斯邀請賽次輪打下3鳥、2柏忌，以低於標準1桿的70桿繳卡，兩回合累計以低於標準5桿的137桿並列14名。

捷恩斯邀請賽（The Genesis Invitational）本週在洛杉磯里維拉鄉村俱樂部（The Riviera Country Club）舉行，智利好手尼曼（Joaquin Niemann）維持首輪火燙表現，次輪猛打7鳥、1鷹，僅吞下1個柏忌，單回合再飆出低於標準8桿的63桿，目前以低於標準16桿的126桿獨走。

潘政琮首輪有好開始，以67桿完賽，排名一度高居並列第6，次輪從後9洞出發，開賽就展現強大進攻企圖心，標準5桿的第11洞，只花兩桿就攻上果嶺，可惜近59尺的鷹推差了一點，所幸最後仍成功捕鳥。

潘政琮又在第12洞推進19尺鳥推，連抓2鳥後，接下來連5洞都有抓鳥機會，可惜推桿總差了那麼一點，且在標準4桿的第18洞，花3桿才把球打上果嶺，接著又耗費兩推才脫身，吞下次輪第1個柏忌。

轉場後潘政琮先在第1洞打鳥止血，無奈又在第2洞領到柏忌，接下來一路持平到終場。

捷恩斯邀請賽第2輪打完，大會設平標準的142桿為晉級標準，共取75名選手晉級，潘政琮通過晉級線，擺脫上一站鳳凰城公開賽（WM Phoenix Open）被淘汰陰霾。1110219

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