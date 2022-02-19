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王柏融熱身賽敲安 佐佐木朗希飆163公里火球

2022/2/19 15:20（2/19 16:14 更新）
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日職火腿隊台灣好手王柏融19日在對千葉羅德隊的比賽中先發打第4棒，3打數敲出1支安打。（中央社檔案照片）
日職火腿隊台灣好手王柏融19日在對千葉羅德隊的比賽中先發打第4棒，3打數敲出1支安打。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北19日電）日職火腿隊台灣好手王柏融今天在對千葉羅德隊的比賽中先發打第4棒，3打數敲出1支安打，且從左投手中敲出；另外羅德隊的佐佐木朗希飆出163公里火球，追平自己生涯最快。

火腿隊新任總教練新庄剛志創意連連，今天對羅德隊的賽事，先發打序用轉盤抽籤來決定，剛好王柏融抽到第4棒、擔任指定打擊。王柏融在1局下擊出二壘滾地球出局，4局下在1人出局時從左投小島和哉敲出右半邊安打；7局下擊出右外野飛球出局。總計王柏融3打數敲出1支安打。

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羅德隊今天推出「令和怪物」佐佐木朗希先發，用26球投2局，被敲2支安打，送出1次三振，沒有失分，且超過160公里的火球連發，最快球速飆到163公里，追平自己生涯最快的球速。佐佐木朗希接受日本媒體訪問時也表示，今天投球感覺還不錯。

此戰5局上羅德隊展開攻勢，茶谷健太、池田來翔敲安打後，加上投手暴投攻下1分；不過到了8局下，火腿隊的松本剛敲安打後，靠著推進到二壘，接著佐藤龍世再補上安打，帶有1分打點，終場雙方以1比1握手言和。（編輯：張芷瑄）1110219

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