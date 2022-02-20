更多編輯台推薦新聞：
美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社
政治

美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量
文化

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量

白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子
生活

白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

捷恩斯邀請賽第3輪 潘政琮繳69桿並列第18

2022/2/20 11:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣旅美高球好手潘政琮今天美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）捷恩斯邀請賽第3輪靠著最後2洞連抓2鳥收尾，揮出69桿，3輪累計以低於標準7桿的206桿，暫時並列第18。

東京奧運高球銅牌得主潘政琮去年底返台後，今年1月先行隻身赴美征戰PGA，但回到美國後的3場比賽僅1場晉級。

潘政琮在與妻子林盈君分隔兩地1個多月後，妻子已在2月14日情人節當天搭機返美，而潘政琮本週參加在美國加州里維拉鄉村俱樂部球場（Riviera Country Club ）舉行的捷恩斯邀請賽，妻子也在場邊觀賽。

潘政琮在捷恩斯邀請賽首輪衝上並列第6，次輪排名小跌至並列第14，第3輪從第1洞出發，前9洞射下2鳥，但在第6洞苦吞雙柏忌。

潘政琮轉場後雖在第10洞進帳1鳥，但隨即又在第14洞領到柏忌，所幸及時穩住陣腳，最後2洞連捕2鳥，單日以69桿繳卡，3輪合計206桿，暫時並列第18。

智利好手尼曼（Joaquin Niemann）儘管今天手感不如前兩輪火熱，但依舊繳出6字頭成績，揮出68桿，3輪總桿數以低於標準19桿的194桿，獨居領先，握有3桿優勢。（編輯：張雅淨）1110220

延伸閱讀
東奧高球奪銅喊奇蹟 潘政琮感謝爸爸有保佑
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族