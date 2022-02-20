捷恩斯邀請賽第3輪 潘政琮繳69桿並列第18

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣旅美高球好手潘政琮今天美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）捷恩斯邀請賽第3輪靠著最後2洞連抓2鳥收尾，揮出69桿，3輪累計以低於標準7桿的206桿，暫時並列第18。

東京奧運高球銅牌得主潘政琮去年底返台後，今年1月先行隻身赴美征戰PGA，但回到美國後的3場比賽僅1場晉級。

潘政琮在與妻子林盈君分隔兩地1個多月後，妻子已在2月14日情人節當天搭機返美，而潘政琮本週參加在美國加州里維拉鄉村俱樂部球場（Riviera Country Club ）舉行的捷恩斯邀請賽，妻子也在場邊觀賽。

潘政琮在捷恩斯邀請賽首輪衝上並列第6，次輪排名小跌至並列第14，第3輪從第1洞出發，前9洞射下2鳥，但在第6洞苦吞雙柏忌。

潘政琮轉場後雖在第10洞進帳1鳥，但隨即又在第14洞領到柏忌，所幸及時穩住陣腳，最後2洞連捕2鳥，單日以69桿繳卡，3輪合計206桿，暫時並列第18。

智利好手尼曼（Joaquin Niemann）儘管今天手感不如前兩輪火熱，但依舊繳出6字頭成績，揮出68桿，3輪總桿數以低於標準19桿的194桿，獨居領先，握有3桿優勢。（編輯：張雅淨）1110220