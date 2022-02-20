獅隊新任隊長林岱安 盼做好選手與教練團橋梁

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中華職棒統一獅隊20日在台南舉行開訓典禮，典禮上進行隊長交接，前2年擔任隊長的吳桀睿（左）交接給新任隊長林岱安（右）。中央社記者張新偉攝 111年2月20日

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（中央社記者楊啟芳台南20日電）中職統一獅隊今天開訓典禮公布新任隊長為捕手林岱安，他指定副隊長為蘇智傑、陳韻文。林岱安指出，從小到大都有當隊長的經驗並不陌生，希望做好選手與教練團之間的橋梁。

開訓典禮進行隊長交接時，前2年的隊長吳桀睿表示：「這2年很高興都可以打進季後賽，接下來就交由新隊長把這個任務進行下去。」林岱安則說：「謝謝他（吳桀睿）把選手跟教練團之間的橋梁做得很好，希望延續下去，也成為這個橋梁。」

林岱安接受媒體訪問時表示，每年選隊長都是選手之間開會，提人選之後投票，「提到我的時候大家幾乎都舉手，就全票通過了」。林岱安笑說，他的副隊長是用「內閣制」，指定蘇智傑和陳韻文擔任。

林岱安提到，自己從國小到現在幾乎每個階段都當過隊長或副隊長，因此對這個職務並不陌生。他認為，當職業球隊的隊長相較比較容易，重點在於溝通，「當選手和教練團之間的橋梁，就像我們去年比賽也是有些狀況，選手之間開會之後，隊長、副隊長去跟教練溝通，這是滿重要的」。

談到談薪狀況，林岱安表示，目前還沒全部跟球團談完，但只剩小細節的部分，並不用太擔心，目前條件都還算滿意。

獅隊領隊蘇泰安表示，目前談薪進度已經來到85%，新增2名複數約選手，包括林靖凱和林安可，整體調薪幅度有新台幣700萬元以上，等全部談完會一起公布。（編輯：管中維）1110220