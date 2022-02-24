2週內懲處滑冰女將黃郁婷 體育署：下週開會討論

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（中央社記者龍柏安台北24日電）體育署今天表示，針對北京冬奧競速滑冰女將黃郁婷的不當言行，目前仍在資料蒐集與調查中，會於下週五前召開會議，也會討論是否透過視訊方式，給黃郁婷答辯機會。

黃郁婷在今年冬奧前先是穿上中國隊服PO網，接著又在社群寫下「在運動界裡，我們沒有國籍之分」、「就像在主場作戰一樣」等爭議言論，引發網友撻伐，就連行政院長蘇貞昌也要求調查黃郁婷的不當言行，並為適當處分。

體育署今天在例行記者會上，由競技組科長謝奇穎接受訪問，他說目前仍在整理相關法規資料，包括IOC（國際奧會）是否有相關規定，以及蒐集釐清黃郁婷一系列爭議言行的時間序。

對於教育部長潘文忠在20日時表示，體育署將在2週內召開會議決定黃郁婷的懲處，謝奇穎則表示，目前還沒有確切開會時間，只能說會在下週五前召開，至於參與會議的成員，以及用什麼樣的形式開會，他也不清楚。

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而教育部次長、體育署代理署長林騰蛟日前曾表示，去年體育署共核定給黃郁婷共新台幣139萬元的訓練經費，今年度的計畫還未核定，將依據滑冰協會為選手提報的新年度計畫，討論是否停發或減少補助。

一般運動選手若有爭議或懲處，通常在宣判前會有公開答辯機會，謝奇穎說，這部分的確有被提出來，不過黃郁婷目前人在國外，接下來還要參加比賽，是否會用視訊方式給她機會答辯，還需要進行討論。（編輯：張芷瑄）1110224