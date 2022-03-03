UBA萬能首闖4強 李家俊期待對決前隊友

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110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強賽持續展開，隊史首闖8強的萬能科大3日奪勝確定挺進4強，再寫隊史紀錄，陣中前鋒李家俊也相當興奮。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年3月3日

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）隊史首闖8強的萬能科大，今天大專籃球聯賽（UBA）81比68擊退台藝大，晉級4強，續締造歷史，萬能前鋒李家俊繼高中後，將再度前進小巨蛋，他也相當興奮，期待對決前隊友。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強賽在台大綜合體育館舉行，在健行科大、政治大學、世新大學晉級後，僅剩最後1張4強門票，4強隊伍將於3月19日、20日在台北小巨蛋展開激戰。

台藝大陣中來自甘比亞外籍生阿拉薩在首戰傷到右手掌後，球隊8強之路走得更辛苦，今天與萬能交手，萬能在奈及利亞籍資深外援蓋比22分、18籃板帶領下，以81比68帶走比賽勝利。

萬能目前戰績3勝3敗，而台藝大和義守大學、台師大均2勝4敗，比較對戰成績，萬能8強賽曾擊敗其他3隊，由萬能搭上4強末班車，萬能本季重返一級戰場，就一路闖進4強，締造歷史新猷，教頭吳奉晟賽後接受媒體聯訪時坦言很感動。

不過，今天比賽剛結束的那一刻，吳奉晟和球員都還不知道已經晉級4強，經旁人提醒才知道，吳奉晟說：「我想說要連贏台藝大、國體大，才能晉級小巨蛋。」

吳奉晟4年前卸下球員戰袍後，為了延續對籃球的熱情和貢獻所學，選擇接下萬能兵符，本季確定保級後，他告訴球員，「現在球隊在走的每一步，都是在創造團隊歷史」。

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吳奉晟在高中籃球聯賽（HBL）和UBA時期，儘管曾闖進4強，但前進小巨蛋則是第一次，他謙虛地說，資歷和球員一樣菜，在戰術上還有很大進步空間，「感謝球員打出很多精彩比賽，讓我從中學習」。

李家俊身為陣中唯一具有小巨蛋經驗的球員，曾在108學年度HBL隨能仁家商前進小巨蛋，這次重返小巨蛋舞台，讓他既亢奮又期待，有機會跟前隊友（政大王凱裕、游艾喆）在場上較勁。（編輯：陳政偉）1110303