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匯豐女子錦標賽並列第26 徐薇淩自評可圈可點

2022/3/6 16:13
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（中央社記者黃巧雯台北6日電）旅美高球好手徐薇淩今天匯豐女子錦標賽最終輪射下5鳥，揮出67桿，4輪合計以低於標準6桿的282桿，並列第26，徐薇淩說，整體表現可圈可點，也看到一些缺失，會再繼續努力。

總獎金170萬美元（約新台幣4825萬元）的匯豐女子錦標賽在新加坡舉行，東京奧運國手徐薇淩、李旻都有參戰，今天展開第4回合賽事，韓國女將高真榮（Jin Young Ko）狂打7鳥、1柏忌，單回合繳出66桿，4輪總桿數以低於標準17桿的271桿，以2桿優勢、勇奪冠軍。

徐薇淩去年11月底返台後，曾在台灣大哥大女子公開賽封后，經過3個多月充電，重返美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）賽場，新球季首戰鎖定匯豐女子世界錦標賽。

徐薇淩前2輪各打出70桿、71桿，第3輪表現不理想，揮出74桿，所幸最終輪找回節奏，今天從後9洞出發，先抓下1鳥，轉場後又添4鳥，且全場零柏忌完美演出，以67桿繳卡，4輪合計282桿，並列第26作收。

徐薇淩接受中央社訪問時表示，儘管3個月沒參加LPGA比賽，但並不會陌生，「短暫的休息，反而對這次整體來說有一些加分」，她除了期待每天到球場打球外，也期待回到競爭的行列。

談到重返國際賽首戰表現，徐薇淩認為，整體來說可圈可點，第3輪手感有些跑掉，「但看到自己這場減少了些柏忌，很可惜博蒂數還是沒有拉上來」，而她藉由比賽也看到一些缺失，未來將繼續努力。

李旻今天繳出4鳥、3柏忌，打出71桿，4輪合計以低於標準2桿的286桿，並列第43。（編輯：張雅淨）1110306

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