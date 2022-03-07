高中木棒聯賽排名賽 穀保家商第5名

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110學年度高中棒球聯賽（木棒組）排名賽7日在台南善化棒球場舉行，穀保家商打線發揮，團隊敲出16支安打，終場以16比6、7局擊敗南英商工拿下第5名。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月7日

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（中央社記者謝靜雯嘉義7日電）高中木棒聯賽排名賽，穀保家商今天打線發揮，團隊敲出16支安打，楊峻豪單場4安4打點，率隊以16比6、7局擊敗南英商工拿下第5名；7、8名排名賽，普門中學以6比2擊敗台東體中。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）排名賽今天在台南善化棒球場舉行，穀保家商、南英商工5、6名交手，穀保打線發揮，9棒楊峻豪2局敲出安打、3局敲出內野安打，6局、7局也都有敲出安打，單場5打數敲出4支安打，貢獻4分打點，打擊手感最火燙。

穀保團隊敲出16支安打，除了楊峻豪外，邱鑫、劉俊緯、林佳緯、黃劼希、林盛恩也都是單場雙安，攻勢串聯，順利拿下比賽勝利，最終穀保排名第5，南英商工排名第6。

7、8名比賽普門中學與台東體中交手，普門4棒李以諾首局就開轟，2分砲幫助球隊取得領先，3局再靠著保送、接連安打拿下2分。

台東體中6局靠著林宇鴻適時安打追回1分，普門7、9局再各拿1分保險分，東體9下劉彥宇敲安送回1分，攻勢沒有延續、吞下敗仗。普門中學排名第7、台東體中排名第8。

平鎮高中完成史上首度4連霸，三民高中睽違16年再度拿下亞軍，大溪高中拿下季軍、改寫隊史紀錄，高苑工商則連兩年第4名。

平鎮冠軍戰勝投伍祐城拿下大會MVP，最佳教練獎為總教練吳柏宏、教練羅健銘、陳威儒，「特別獎項」野手MVP為平鎮二壘手黃勇傳，投手MVP為三民周彥農。

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打擊獎1至3名依序為平鎮曾子祐、陳致語、大溪吳誌珈，打點獎為三民郭俊麟，全壘打獎普門李以諾（2轟），投手獎平鎮王彥恩。

最佳10人獎項，最佳投手平鎮伍祐城、最佳捕手高苑潘磊，最佳一壘手為三民洪敏暘、二壘手三民郭俊麟、三壘手三民蔡承融、游擊手平鎮曾子祐、最佳左外野手平鎮陳致語、中外野手大溪吳誌珈、右外野手平鎮田子杰，最佳指定打擊平鎮張趙紘。（編輯：屈享平）1110307

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）排名賽7日在台南善化棒球場舉行，南英商工（圖）不敵穀保家商，排名第6。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月7日

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）排名賽，普門中學7日與台東體中交手，最終以6比2奪勝，排名第7。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月7日