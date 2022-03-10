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PLG領航猿網羅貝索維奇 期望捍衛球隊領空

2022/3/10 15:40
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（中央社記者龍柏安台北10日電）台灣職籃P. LEAGUE+聯盟桃園領航猿今天宣布，陣中將再添身高221公分塞爾維亞籍長人貝索維奇，期望他的到來強化球隊最後一道防線，並捍衛自家禁區領空。

開季表現低迷的桃園領航猿，進入3月後表現開始加溫，上週六（5日）先是擊敗聯盟龍頭福爾摩沙台新夢想家，本週二（8日）又在上半場落後21分劣勢下，後來居上逆轉勝聯盟新銳新北國王，戰績也來到5勝8負，聯盟排名第5。

領航猿今天透過官方新聞稿宣布，第3名洋將貝索維奇（Nemanja Besovic）已於昨天抵台開始隔離，也在飯店內進行自主訓練調整狀態，希望待出關後能盡快與球隊會合並出賽，幫助球隊爭取佳績。

現年29歲的貝索維奇曾是塞爾維亞U18歐洲青年錦標賽冠軍班底，並曾在U19世界青年錦標賽拿下銀牌，他在塞爾維亞聯賽完成4連霸後開啟旅外生涯，足跡遍布比利時、卡達、伊朗，近期則剛結束保加利亞聯賽。

領航猿總經理陳信安希望，貝索維奇能利用身高的優勢，幫助球隊鞏固禁區，並帶動球隊攻勢，進而提升整體戰力。

貝索維奇則透過官方聲明表示，他很開心能夠來到台灣，期待能認識更多台灣的人事物，也期盼自己能順利融入團隊，盡全力貢獻所能，一起拿下更多場勝利。（編輯：張雅淨）1110310

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