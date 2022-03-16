熱身賽布里悍、郭郁政好投 助龍擊退獅

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中華職棒味全龍隊今天在斗六棒球場主場與統一獅隊進行的自辦熱身賽，味全全場攻勢串聯，加上布里悍、郭郁政等投手好投壓制，終場味全龍以8比0擊敗統一獅隊。

獅隊與味全今天都分成兩隊進行對戰，分別在台南與斗六進行。在斗六棒球場由味全擔任主場的賽事，3局下獅隊第2任投手楊淳弼遭遇亂流，石翔宇敲安打後，出現3次四壞球保送擠回1分，接著林智勝擊出高飛犧牲打得1分，拿莫．伊漾再獲保送後，投手更換為林航，李凱威擊出1打點滾地球，味全取得3比0領先。

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味全於4局下再度有攻勢，陳品捷、郭天信、林智勝都有安打演出，加上4次四死球保送，再攻下4分；8局下吉力吉撈．鞏冠在二、三壘有人時擊出高飛犧牲打得1分，終場味全就以8比0擊敗獅隊。

味全今天推出洋將布里悍首度對外實戰投球，1局上2出局後被潘傑楷敲出安打，不過沒有遇到危機；2局上被郭阜林敲二壘安打後，再接連解決3名打者，總計布里悍投2局沒有失分。接著賴智垣、劉昱言、王玉譜各投1局沒有失分，之後郭郁政接手投4局，被敲3支安打也無失分，聯手壓制對方打線。（編輯：張雅淨）1110316