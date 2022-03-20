UBA健行找回三分準頭 季軍戰扳倒萬能

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（中央社記者龍柏安台北20日電）健行科大今天找回三分準頭，團隊合計飆進17顆三分球，命中率高達43.6%，靠著外圍火力護航，在UBA男子組季軍戰以90比76擊敗萬能科大，連續2年以季軍作收。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子組季軍戰今天在台北小巨蛋登場，健行科大靠著大四後衛谷毛唯嘉攻下全隊最高的20分，高承恩飆進6記三分球、獨拿18分，如願擺脫萬能科大糾纏。

健行教頭劉孟竹賽後有些惋惜地表示，他與全隊都有同樣的感想，「如果今天的命中率拿到昨天就好了。」健行昨天在4強賽團隊三分出手63次，僅投進15球，命中率只有23.8%。

昨天4強賽健行以82比91不敵世新大學，賽後全隊籠罩在低氣壓當中，今天卻能即時反彈扳倒萬能，谷毛唯嘉透露，其實球員彼此都沒多說，「這樣的狀況我們去年就碰過，所以並不陌生。」

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健行雖沒能闖進冠軍賽，最後仍順利保三，劉孟竹強調，第3名作收，對他們來說不是滿意的成績，不過他仍肯定球員一整季的努力與付出，接下來健行將有4名球員將畢業，也預計都將投入職業聯盟選秀會。

萬能外籍生張傑瑋今天攻下最高的34分，不過球隊卻沒能贏球，即將畢業的他也說，這是他學生階段的最後一場比賽，因此非常專注，接下來他打算參加職業聯盟的選秀，他強調，無論是哪一個聯盟，「我想留在台灣繼續打球。」（編輯：張雅淨）1110320