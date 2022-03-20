國中硬聯高慶麟6.1局好投 仁和爆冷勝新明

（中央社記者楊啟芳台北20日電）國中硬式棒球聯賽今天開打，新明國中、仁和國中2支桃園球隊在首場賽事就碰頭，仁和靠著先發投手高慶麟6.1局無自責失分帶領下，終場以5比3勝出。

新明、仁和今年在桃園市內曾對戰過一次，當時由新明獲勝，硬式聯賽預賽又巧合抽在同組。仁和開局利用王興楷高飛犧牲打先馳得點，到了3局下，黃彥綸、邱立璿都敲出安打，王興楷再敲二壘安打清壘，新明換下先發投手周柏恩，不過2出局後王昱鈞也補上安打送回隊友，仁和一舉打進3分。

新明打線則是受制於仁和先發投手高慶麟，直到7局上才有突破，1出局後新明的周柏恩敲出安打，接著仁和游擊手發生失誤，邱宇珩擊出安打，打破鴨蛋，仁和決定換投范博凱，2出局後連挨2安打失分，仁和再換邱立璿登板抓下最後一名出局數守住勝利。

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高慶麟用98球投6.1局，被敲出9支安打，投出5次三振、1次保送，掉3分都非自責分，拿下勝投。仁和總教練曾偉誠表示，高慶麟是球隊3號投手，比較穩定，今天外角球控制能力不錯，有危機關鍵時都能投出三振，「因為要節省投手戰力，高慶麟今天表現可以說是超乎預期，打擊則是剛好都有掌握到，打贏新明可以說是爆冷。」

高慶麟屬於高壓式投法，最快球速約125公里，他表示，今天狀況特別好，以平常心面對，遇到危機時把節奏放慢，不要急。雖然他最後有想挑戰完投，但交給隊友有信心。高慶麟自小跟著相差2歲的哥哥、現在日本高中打球的高揚傑步上棒球路，他說哥哥就是偶像，今天比賽哥哥也提醒他勇敢去投就好。（編輯：屈享平）1110320