周儀翔正式簽約加盟 鋼鐵人大步邁向完成體

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旅外籃球好手周儀翔（右）重返台灣籃壇，23日在台北出席台灣職籃聯盟P.LEAGUE+高雄鋼鐵人隊舉辦的加盟記者會，高雄育樂公司董事長黃哲寬（左）現場送上鋼鐵人白色主場球衣。中央社記者張新偉攝 111年3月23日

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（中央社記者龍柏安台北23日電）看著老婆捧花帶女兒出現在記者會，「家人」就是周儀翔趕忙返台效力的主因。周儀翔的新東家高雄鋼鐵人，本週六（26日）將在主場迫不及待「開箱」，期盼周儀翔的加入能讓球隊更完整成形。

台灣男籃旅外好手周儀翔，今天穿著P. LEAGUE+聯盟高雄鋼鐵人戰袍，正式宣布返台加盟。周儀翔原本效力CBA中國男子職業籃球聯賽的北京首鋼隊，合約明年才到期，為了返台與家人團聚，他與球團達成解約共識，也成就鋼鐵人增添一位強大即戰力。

鋼鐵人目前戰績4勝14負，在PLG排名墊底，球團提前將總教練貝瑞（Demarcus Berry）開鍘，目前希望透過周儀翔加盟提升戰力，持續朝季後賽目標邁進。

依照球團規劃，周儀翔將在26日（週六）晚間迎戰福爾摩沙台新夢想家。周儀翔表示，已很久沒在台灣出賽，心情既期待又緊張。

今天的簽約記者會，周儀翔老婆牽著女兒擔任神秘嘉賓，讓周儀翔嚇了一跳。周儀翔承認，家人是他回台打球的最大動力，他並透露，原本就打算明年約滿回台灣，如今只是把計畫提前。

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呂政儒過去在國家隊就和周儀翔是隊友，彼此不算陌生，他表示很開心又有一名好手加盟，讓球隊陣容更完整，「他擁有非常棒的身體素質，能透過切入幫自己，也幫隊友創造機會，我相信他（周儀翔）的加入後，可以讓我們在外圍得到更多的空檔和出手機會。」

鋼鐵人主控陳又瑋是全隊年紀最小的球員，他透露以前就看著周儀翔和呂政儒打球，沒想到如今居然都成為隊友。陳又瑋表示，周儀翔可以運球切入後破壞並分球，是球隊目前所欠缺的，也希望球隊補進新血後，成績可以越來越好。（編輯：屈享平）1110323

旅外籃球好手周儀翔（左）返台正式加盟P.LEAGUE+高雄鋼鐵人隊，23日出席加盟記者會，PLG執行長陳建州（左2）也到場送上祝福，並和周儀翔、鋼鐵人隊長呂政儒（右2）、球員陳又瑋（右）合影留念。中央社記者張新偉攝 111年3月23日

籃球好手周儀翔結束旅外征途，23日在台北出席PLG高雄鋼鐵人加盟記者會，在簽訂加盟合約後，穿上鋼鐵人白色主場球衣，背號6號。中央社記者張新偉攝 111年3月23日

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人隊23日在台北舉辦旅外好手周儀翔返台加盟記者會，周儀翔會中正式披上鋼鐵人6號球衣，盼加入鋼鐵人後能一展身手。中央社實習記者陳亮至攝 111年3月23日

旅外球星周儀翔（右）重返台灣籃壇，23日在台北正式加盟P.LEAGUE+高雄鋼鐵人隊，周儀翔的太太與小孩也驚喜現身，送上祝福。中央社記者張新偉攝 111年3月23日

旅外籃球好手周儀翔（右）返台加入台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人隊，23日在台北出席加盟記者會，他說，返台後與家人不必再相隔兩地，希望能多多陪在家人身邊。中央社實習記者陳亮至攝 111年3月23日