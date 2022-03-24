國中硬式棒球聯賽 新明險勝西苑闖進8強

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國中硬式棒球聯賽16強賽，桃園市新明國中24日對上台中市西苑國中，新明靠著黃凱恩（圖）第7局適時安打攻下保險分，以及蹲捕順利帶領投手，扮演關鍵角色，終場以7比5險勝，連6年闖進8強。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月24日

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）國中硬式棒球聯賽16強賽，桃園市新明國中今天對上台中市西苑國中，雖然西苑一路追至5比6，新明在7局上靠著黃凱恩安打攻下保險分，終場以7比5險勝，連6年闖進8強。

新明開賽靠著周柏恩安打帶起攻勢，接著西苑三壘手發生失誤送分，加上暴投新明再得1分；西苑則在1局下靠著郭宸安敲安打，打破鴨蛋；2局上新明李育朋掃出三壘安打上壘，2出局後西苑發生保送、失誤，張均富、黃天賜接連敲出安打再添4分，打完前3局新明以6比1領先。

西苑在4局下突破新明先發投手李育朋，郭宸安、陳楷升、蔡明佑接連敲出安打，2出局後再串聯2支安打，一口氣追回4分，僅剩1分落後，新明趕緊換上隊長黃天賜登板止血。

第5、6局新明都攻占滿壘但無功而返，直到7局上1出局後，李育朋選到保送再靠隊友推進到得點圈，之後黃凱恩適時擊出安打送回保險分，最後新明以2分差守住勝利，順利闖進國中硬式聯賽8強。

新明總教練黃湋志指出，賽前提醒球員一定要先搶分才有氣勢，加上對方有失誤，「先發投手李育朋今天狀況不是很好，有危機時還是換上黃天賜最穩。」至於打擊，黃湋志表示，在5、6局滿壘都沒多得分，第7局黃凱恩打下那1分很重要，「他打擊有建功，擔任捕手也都有帶領好投手。」

新明順利拿下8強門票，黃湋志表示，「打到這裡，鼓勵球員要堅持到底，關關難過關關過。」

今天比賽結束後，8強全數出爐，分別是桃園新明、北市長安、台東卑南、宜蘭三星、桃園仁和、桃園龜山、竹縣關西、高雄忠孝，其中桃園球隊占了3席。（編輯：張雅淨）1110324