成棒春季聯賽 黃群先發7局無失分南華搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）成棒春季聯賽大學隊賽事，南華大學與嘉義諸羅山隊今天交手，南華大學先發投手黃群7局無失分、好投壓制，率隊以5比0拿勝；中華醫大打線發揮，終場以11比7擊敗吳鳳科大。

111年全國成棒甲組春季聯賽21日社會隊賽事先開打，23日起大學組賽事開打，B組首日賽事就受到雨勢影響，原訂23日南華大學與嘉義諸羅山隊（嘉義大學）比賽因雨保留至今天完成。

南華大學先發投手黃群總計用85球投7局，僅被敲出2支安打，投出4次三振、1次四壞保送、無失分，好投壓制，後援投手張家誠投2局，被敲2支安打，投出1次四壞、3次三振，沒有失分，替球隊守住勝利。

南華首局靠著接連四壞保送、王逸誠二壘打先馳得點，吳松諺再補上二壘打送回2分，6局靠著觸身球保送、接連安打多添1分，7局再靠著彭威寰適時安打，送回團隊第5分，投打發揮拿下此次春季聯賽首勝。

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C組大學隊賽事，中華醫大今天與吳鳳科大交手形成打擊戰，兩隊前4局打完中華醫大6比5領先，吳鳳5局上靠著接連四壞保送、暴投、顏佳鴻適時安打，一棒送回2分、超前比數。

中華醫大5局下追分，靠著保送、接連3支安打、暴投，單局追回3分、再度要回領先，中華醫大8局再起攻勢，靠著保送、失誤、張維良安打，替球隊再添2分保險分，中華醫大今天團隊敲出12支安打，終場以11比7拿下勝利。（編輯：張芷瑄）1110325