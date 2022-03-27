郭天信確定加薪簽1年約 休季身體練更精壯

（中央社記者楊啟芳台北27日電）已成為中職味全龍隊看板球星的郭天信，新球季獲得加薪，不過只簽1年約，盼成績能再突破，之後談到更好合約；他也提到，休季期間將身體練得更精壯，盼能健康打滿整季。

味全「天哥」郭天信在去年攻守表現都令人驚豔，季末入圍年度新人王，並拿下金手套、最佳九人外野手獎。雖然目前球團尚未公布新合約，但他今年確定會加薪，只簽1年約。對此他表示，「因為我想說再拚看看，也許有機會成績更好，想再嘗試看看，一開始就沒有提（複數年）。」

郭天信指出，休季時有把身體練得更精壯，希望一整季都不要受傷。目前郭天信在官辦熱身賽出賽4場、打擊率2成14並不算太好，他坦言來到職棒第2年確實有壓力，「但這不能當藉口，目前還沒有調整到位，不過在慢慢往好的方向走。」

目前味全在熱身賽奪下4連勝，氣勢相當旺，郭天信說：「我們球隊氛圍一直都很好，因為很年輕，有時候聲音比球迷還大聲，我想這是我們球隊的風格。智勝賢拜他們進來也沒有適應問題，跟著我們一起瘋，希望這樣的氣氛可以延續到開季。」

中職今天舉行開季宣傳記者會，也有出席的統一獅隊年輕選手林靖凱，除了本來就出色的二壘守備，去年打擊成績更是大突破。談到目前調整狀況，他表示，現在已經慢慢進入比賽狀況，不過因為熱身賽大部分打到一半就會退場，還要適應打滿整場的強度。至於新球季目標，他說：「跟去年一樣，把自己準備好、身體健康。」（編輯：張雅淨）1110327