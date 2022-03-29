高苑科大春季聯賽終止5連敗 台啤4連勝

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）成棒春季聯賽高苑科大賽前一勝難求，今天與高雄大學交手，莊中華8局敲出清壘二壘打，率隊以5比2拿勝，終止5連敗；台灣啤酒投打發揮，以15比0擊敗大同學院，拿下4連勝。

111年全國成棒甲組春季聯賽大學隊預賽B組賽事，高苑科大今天與高雄大學交手，兩隊7局打完高苑2比1領先，高苑8局上再起攻勢，2人出局後靠著接連安打、四壞保送攻佔滿壘，莊中華清壘二壘打，一棒送回3分，幫助球隊奠定勝基。

高雄大學9局下追分，靠著接連安打、高飛犧牲打送回團隊第2分，但攻勢沒有延續，吞下敗仗。高苑科大先發投手黃鈺凱今天總計用56球投6局，僅被敲出4支安打，投出1次三振，失掉1分，蕭仰辰後援3局失1分，替球隊守住勝利。

台灣啤酒棒球隊（國立體大）今天與大同學院交手，台啤投打發揮，團隊敲出16支安打，高聖恩單場3安，胡家龍比賽後半段替補上場，也有2安2打點好表現。

台啤先發投手宮象謙今天總計投3局被敲3支安打，投出4次三振，鍾昀臻中繼投2局沒被敲出安打，投出3次三振、拿下勝投，曹威、方郁淮、王品傑依序登板，都沒有失掉分數，投手群聯手賞給對手10次三振、無失分。

高苑今天賽前吞下春季聯賽5連敗，今天勝場終於開張；台啤拿下4連勝，目前戰績暫居B組第一名。（編輯：唐聲揚）1110329