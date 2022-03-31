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獅隊與7名球員簽複數約 古林睿煬調薪逾200%

2022/3/31 15:13
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（中央社記者楊啟芳台北31日電）中職統一獅隊今天公布球員薪資，陳傑憲、林岱安、蘇智傑、林安可、江辰晏、陳韻文、林靖凱等7人都簽下複數合約；另外古林睿煬加薪幅度達227.3%，月薪來到新台幣18萬元。

獅隊球團表示，球團肯定去年教練及選手展現團隊合作戰力，拚進總冠軍系列戰，雖然最後總冠軍戰失利，錯失2連霸機會，但全年球季獅子軍選手也表現突出。

獅隊與陳傑憲簽下3年複數約，今年月薪57萬、明年月薪60萬、2024年月薪63萬；林岱安簽下3年複數約，今年月薪33萬、明年月薪37萬、2024年月薪40萬；蘇智傑簽下2年複數約，今年月薪50萬、明年月薪52萬；林安可簽下2年複數約，今年月薪46萬、明年月薪48萬。

獅隊與江辰晏簽下2年複數約，今年月薪28萬、明年月薪30萬；陳韻文預計簽下3年複數約，合約細節雖尚在確認中，但3年合約期間平均月薪55萬，調幅27.9%以上；林靖凱簽下2年複數約，月加薪13.5萬，今年月薪30萬，明年月薪基於合約保密條款將不予公布，獅隊7名選手簽下複數年合約。

除了以上簽下複數年合約的選手之外，劉軒荅加薪5萬5000元，今年月薪24萬5000元，加薪幅度約28.9%；鄭鈞仁加薪9萬，今年月薪27萬，加薪幅度68.8%；古林睿煬加薪12萬5000元，今年月薪18萬，加薪幅度227.3%；吳承諭加薪8萬，今年月薪15萬，加薪幅度114.3%；林子豪加薪5萬，今年月薪10萬，加薪幅度100%。全隊整體薪資調幅達5%以上。（編輯：張雅淨）1110331

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