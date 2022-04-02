謝冠宇U18東岸聯盟投出代表作 想學陳鴻文霸氣

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（中央社記者謝靜雯台東2日電）U18東岸聯盟棒球錦標賽，地主台東體中白隊先發投手謝冠宇今天投出代表作，對穀保家商投4局失1分，率隊以3比1搶勝。謝冠宇表示，未來希望如偶像陳鴻文一樣在場上展現霸氣。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽C組預賽地主台東體中白隊今天與穀保家商交手，東體白隊派出投手謝冠宇先發，前3局僅被敲出1支安打、力守不失分，第4局2人出局後，接連被敲2支安打失分。

謝冠宇投4局被敲3支安打，沒有三振、無保送，失掉1分責失分，表現亮眼，總教練陳峰岳稱讚，謝冠宇今天算是先發出賽代表作。

高二的謝冠宇球速不快，約130公里出頭。陳峰岳表示，謝冠宇協調性和準度都不錯，之前多是中繼出賽，今天拉到先發，用球數和球進壘位置都不錯，決勝球為曲球；今天碰上青棒強權穀保，讓他先發算是當作這段時間訓練成果的小測試。

謝冠宇表示，距離上一次正式賽先發有段時間，之前打高中木棒聯賽都是中繼出賽，但那時控球狀況不理想、球都會亂跑，回到學校這段時間有修正控球，今天先發出賽投起來比木棒聯賽時感覺好。

謝冠宇從少棒時期就是投手，他自評優勢是吃局數多，碰上穀保不會緊張、保持平常心，今天投球策略是用直球攻擊打者外角，很開心收到不錯的成效。

謝冠宇透露，爸爸小時候也有打棒球，受爸爸影響也愛上打棒球，偶像是富邦悍將隊投手陳鴻文，「他在球場上很有霸氣、想要跟他一樣。」（編輯：屈享平）1110402