余家宏9局無責失 U18東岸聯盟成功商水搶首勝

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U18東岸聯盟棒球賽成功商水靠著余家宏（圖）完投9局無責失、好投壓制，率隊以3比2擊敗壽山高中、勝場開張。中央社記者謝靜雯攝 111年4月3日

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（中央社記者謝靜雯台東3日電）U18東岸聯盟棒球賽成功商水靠著余家宏完投9局僅被敲1安、好投壓制，率隊以3比2擊敗壽山高中、勝場開張；總教練羅浩元對余家宏期待高，讓他穿上代表王牌的1號、也給他責任感。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽成功商水與壽山高中賽前都吞下3連敗，兩隊今天交手、力拚首勝，兩隊正規7局打完都沒有拿下分數、僵持不下。

突破僵局制8局上，壽山高中靠著野手選擇、失誤、暴投跑回第1分，8局下成功商水靠著陽瑞呈適時安打送回追平分，9局上壽山高中拿下1分，9局下成功商水先拿1分、扳平比數，靠著陽丞翔敲出再見安打率隊搶勝。

成功商水先發投手余家宏完投9局僅被敲出1支安打、飆出15次三振，投出2次保送、失掉2分，表現亮眼，率隊拿下勝利；總教練羅浩元表示，余家宏此次比賽首場也有投、內容不錯，這場比賽狀況好、讓他完投也希望增加自信心，「今天上場自信就不一樣。」

余家宏今天主要投直球、曲球、滑球，狀況好、投球角度不錯，讓打者難以掌握，拿手球路是曲球；羅浩元指定讓余家宏穿代表王牌的1號，也是因為他是高三球員，希望給他多點責任感，讓他帶領學弟。

羅浩元表示，余家宏高中進步很多，高一、高二很不穩定，訓練時一對一教學、慢慢修正，成長很多，身體素質和球質都不錯。

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余家宏表示，今天身體有點疲勞，想辦法把球壓低、沒有想這麼多，過去投延長賽突破僵局制的機會不多，但不會緊張，也投出生涯最長投球局數。

余家宏高二一度因為手肘受傷遇到低潮，靠著復健慢慢恢復，多看影片找回手感，教練也提醒不要想著飆球速、準度優先，目前最快球速約136公里，高中畢業後會先到大學磨練，偶像是日職軟銀鷹隊投手千賀滉大。（編輯：張雅淨）1110403