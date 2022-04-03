更多編輯台推薦新聞：
陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步
運動

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

威爾史密斯奧斯卡動粗、東南水泥事故…一週大事看這裡
一週大事

威爾史密斯奧斯卡動粗、東南水泥事故…一週大事看這裡

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

悍將教練丘昌榮、黃泰龍 重回洲際充滿回憶

2022/4/3 16:43（4/3 17:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒富邦悍將隊3日作客台中洲際棒球場，總教練丘昌榮（圖）、首席教練黃泰龍披上悍將戰袍後，首度回到前東家主場，丘昌榮表示，是非常熟悉的球場，心中有很多回憶。中央社記者楊啟芳攝 111年4月3日
中華職棒富邦悍將隊3日作客台中洲際棒球場，總教練丘昌榮（圖）、首席教練黃泰龍披上悍將戰袍後，首度回到前東家主場，丘昌榮表示，是非常熟悉的球場，心中有很多回憶。中央社記者楊啟芳攝 111年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台中3日電）中華職棒富邦悍將隊今天作客洲際棒球場，總教練丘昌榮、首席教練黃泰龍披上悍將戰袍後，首度回到前東家主場。丘昌榮表示，這邊是非常熟悉的球場，心中有很多回憶。

今天是悍將本季首場賽事，是丘昌榮執掌悍將兵符後首場正式賽事，也重回前東家兄弟主場洲際球場。丘昌榮賽前接受訪問時表示，這裡是非常熟悉的球場，「來到這邊心中有一些過去的回憶，當然現在台灣（各隊人員）交流比較少，但在國外都是很正常的，不管穿哪一隊球衣，都要為當下球隊做最好的付出與貢獻」。

悍將首席教練黃泰龍以前是兄弟的守備教練，他則表示，休息室從主隊換到客隊比較不熟悉，但他笑說：「這邊休息室也弄得還不錯，跟那邊差不多。」黃泰龍也指出，之前在兄弟時都會到球場附近的土地公廟拜拜，所以今天一下車就先去拜拜了。

黃泰龍也提到，賽前兄弟投手李振昌還特別騎腳踏車到客隊送他零食，「因為他們牛棚都會有零食，以前丘總肚子餓都會跟他們要，所以剛剛專程送過來，等等要轉交給丘總」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

兄弟是去年總冠軍隊伍，其中今年轉戰悍將的教練丘昌榮、黃泰龍，選手王勝偉、威迪茲（華德茲）都是去年兄弟奪冠陣容，今天賽前頒發冠軍戒指時，兄弟也特別準備了戒指頒獎給他們。

對此丘昌榮表示，「當然很開心，但今天就是專心跟對手對戰，現在開始好好在這邊把球隊給帶好」。黃泰龍則說：「謝謝前東家在做戒指時還想到我們，因為冠軍戒指得來不易，希望去年在那邊領到冠軍戒，今年來這邊也可以拿到冠軍戒。」（編輯：方沛清）1110403

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族