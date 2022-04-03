王勝偉回洲際很緊張 想到與前隊友珍貴回憶

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王勝偉今年從中信兄弟轉戰富邦悍將，3日比賽首度回到前東家主場台中洲際棒球場，他表示，有緊張感、興奮、感謝等情緒，在這裡想到過去與隊友一起嬉鬧、努力的過往，會將所有感恩放在心裡。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月3日

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（中央社記者楊啟芳台中3日電）王勝偉今年從中信兄弟轉戰富邦悍將，今天回到洲際球場，他表示，有緊張、興奮、感謝等情緒，在這裡想到過去與隊友一起嬉鬧、努力的過往，會將所有感恩放在心裡。

38歲的王勝偉之前在兄弟效力了14年，不過近年出賽機會愈來愈少，今年轉戰富邦悍將，並在今天首度回到前東家主場洲際棒球場，被安排先發打第1棒、守游擊。對此，悍將首席教練黃泰龍說：「我們其實沒有刻意安排，是評估春訓這段時間他攻守都有不錯表現，用近況OK、身體健康的選手下去出賽。」

王勝偉在賽前接受媒體聯訪時表示，今天進到洲際的心情一定與之前很不一樣，因為身分不同，會想比較多，「有緊張感、興奮、期待、感謝，滿多情緒的，說不緊張是騙人的」。

進到球場時，王勝偉還特別請別人拍照，「因為在這個地方走過很多次，沒有真正留下來拍過照，想留給自己一個回憶。」

王勝偉說，回到這座球場後，會想到過去在這裡與隊友嬉鬧的回憶，尤其是和以前的內野「勝龜連線」搭檔陳江和回憶滿滿，「會想到很多點點滴滴，在球場上拚戰、一起努力，還有練習的痛苦」。

王勝偉提到，今天比賽有非常多驚喜，包括被教練團安排打第1棒，「是教練給我的肯定，很感謝丘哥給我這麼特別的一天」。

能在賽前獲頒去年兄弟冠軍戒，也讓王勝偉感到很驚喜，「我覺得非常幸運，去年跟大家一起奮戰、在場邊加油，是非常好的回憶，我會好好收藏，所有感恩放在心裡。」（編輯：管中維）1110403