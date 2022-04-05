林承飛清壘二壘打 桃猿擊敗兄弟拿本季首勝[影]

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中職樂天桃猿隊新球季首戰也是主場開幕戰，5日迎戰中信兄弟隊，桃猿林承飛敲出清壘二壘打，助隊終場以8比2奪勝，林承飛賽後也獲選單場MVP。中央社記者張新偉攝 111年4月5日

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（中央社記者謝靜雯、張新偉台北5日電）中職樂天桃猿隊本季首戰今天在主場迎戰中信兄弟隊，桃猿隊靠著林承飛清壘二壘打，終場以8比2擊敗中信兄弟隊，林承飛拿下單場MVP。

中華職棒33年球季2日開打，樂天桃猿隊前3天比賽沒有賽程，今天本季首戰就是主場開幕戰，樂天冠名主場桃園球場也正式亮相，更名為「樂天桃園棒球場」，不僅是樂天集團首次獲得日本以外的國際標準棒球場冠名權，也是中職首例。

桃猿隊主場迎戰中信兄弟隊，派出側投手黃子鵬先發，黃子鵬前5局沒有失掉分數，6局上續投被陳子豪敲出陽春砲，接著再被敲出安打失掉第2分，球隊2比2平手時退場，今天總計投5局失2分、無關勝敗。

影片來源：CPBL 中華職棒

黃子鵬表示，生涯第一次投開幕戰很興奮，感謝教練團的肯定，知道有機會投開幕戰，春訓階段也努力把狀態調整好，前面掌握不錯，6局有點太謹慎了，造成失分比較可惜，透過一次次出賽累積經驗，讓自己越來越好比勝投更重要。

桃猿隊打線很捧場，2局靠著梁家榮二壘打、成晉適時安打先馳得點，3局1人出局靠著藍寅倫、廖健富接連安打再添1分。

6局下桃猿再起攻勢，靠著林泓育、梁家榮、成晉接連安打攻占滿壘，林承飛清壘二壘打，一棒送回3分，幫助球隊超前比分，陳晨威三壘打送回團隊第6分，林立開轟、2分砲幫助球隊拉開領先差距。

林承飛關鍵時刻敲安，單場1安3打點，扮演搶勝功臣，拿下單場最有價值球員（MVP），桃猿隊投手賴鴻誠6局危機時接手中繼投1局無失分、拿下勝投。（編輯：張芷瑄）1110405

中職樂天桃猿隊本季首戰5日在主場對上中信兄弟隊，桃猿靠著林承飛（中）的清壘二壘打，終場以8比2擊敗中信兄弟隊，林承飛也拿下單場MVP，賽後穿起新外套與樂天女孩跳舞慶祝。中央社記者張新偉攝 111年4月5日

中職樂天桃猿隊（圖）本季首戰就是主場開幕戰，5日在樂天桃園球場迎戰中信兄弟隊，終場也順利以8比2拿下本季主場首勝。中央社記者張新偉攝 111年4月5日

中職樂天桃猿隊新球季首戰5日在主場迎戰中信兄弟隊，6局下桃猿攻勢再起，林立開轟，幫助球隊拉開領先差距，終場桃猿就以8比2旗開得勝。中央社記者張新偉攝 111年4月5日

中華職棒5日在樂天桃園棒球場進行樂天桃猿主場開幕戰，對戰中信兄弟，2局下樂天成晉（圖）擊出左外野方向一壘安打，帶有1分打點，幫助球隊先馳得點。中央社記者張新偉攝 111年4月5日

中華職棒樂天桃猿主場開幕戰5日在樂天桃園棒球場登場，對戰中信兄弟隊，2局下樂天成晉擊出左外野方向一壘安打，帶有1分打點，二壘跑者梁家榮（右）回本壘得分後，回到休息區與隊友擊掌致意。中央社記者張新偉攝 111年4月5日

中華職棒5日在樂天桃園棒球場進行樂天桃猿隊主場開幕戰，對戰中信兄弟隊，兄弟隊派出廖乙忠擔任先發投手。中央社記者張新偉攝 111年4月5日

中華職棒5日在樂天桃園棒球場進行樂天桃猿隊主場開幕戰，對戰中信兄弟隊，桃猿隊派出投手黃子鵬先發。中央社記者張新偉攝 111年4月5日

中華職棒33年樂天桃猿主場開幕戰5日登場，3局下桃猿廖健富擊出右外野方向二壘安打，將一壘跑者藍寅倫（左）送回本壘得分，打下1分打點。中央社記者張新偉攝 111年4月5日

中華職棒5日在樂天桃園棒球場進行樂天桃猿主場開幕戰，對戰中信兄弟，3局下樂天廖健富擊出右外野方向二壘安打，打下1分打點。中央社記者張新偉攝 111年4月5日

中華職棒33年樂天桃猿主場開幕戰5日在樂天桃園棒球場登場，對戰中信兄弟，啦啦隊樂天女孩賽前熱舞表演，炒熱現場氣氛。中央社記者張新偉攝 111年4月5日

中華職棒5日在樂天桃園棒球場進行樂天桃猿主場開幕戰，共吸引1萬1276名球迷進場。中央社記者張新偉攝 111年4月5日

中華職棒樂天桃猿隊主場開幕戰5日在樂天桃園棒球場熱鬧開打，現場共有1萬1276名球迷進場觀賽，為支持球隊加油打氣。中央社記者張新偉攝 111年4月5日