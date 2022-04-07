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馬拉度納「上帝之手」球衣拍賣 預計至少1.5億拍出

2022/4/7 02:04
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（中央社倫敦6日綜合外電報導）國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）今天指出，阿根廷已故足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）在1986年世界盃對英格蘭之戰所穿球衣將拍賣，預計至少以400萬英鎊（約新台幣1.5億元）拍出。

馬拉度納在1986年世足8強賽時，帶領阿根廷對上英格蘭，期間他攻進2分，率隊以2比1氣走對手，但賽後慢動作顯示，他的第1球其實是以手撥進，當時裁判並未發現，從此這一爭議進球被稱為「上帝之手」（Hand of God）。

在當年賽後，英格蘭中場球員霍奇（Stephen Hodge）與馬拉度納交換球衣，從此他擁有了這件臭名昭著的「上帝之手」球衣。

蘇富比發表聲明指出，將在定於4月20至5月4日舉行的線上拍賣期間，在倫敦公開展示這件「上帝之手」球衣。

「上帝之手」球衣預計至少以400萬英鎊拍出，甚至可能以高達600萬英鎊落槌，有望打破運動服飾史上最高拍賣紀錄。

此前，美國棒壇傳奇貝比魯斯（Babe Ruth）穿過的紐約洋基球衣，曾以564萬美元拍出創紀錄，「上帝之手」球衣有望再創新高。

馬拉度納於2020年11月因心臟病發過世，享壽60歲。他被譽為20世紀足壇最偉大球星之一，其足壇成就迄今受世人緬懷，但也因為「上帝之手」之役留下爭議。（譯者：陳正健）1110407

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