王溢正達千局投球里程碑 轉任中繼要繼續學習

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中華職棒樂天桃猿左投王溢正今年開季後定位在中繼，首場出賽就達成中職生涯千局投球里程碑，他受訪時坦言，轉任中繼確實很難，但也是滿不錯的體驗。中央社記者楊啟芳攝 111年4月7日

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（中央社記者楊啟芳新北7日電）中職樂天桃猿左投王溢正本季春訓是以先發為方向調整，但開季後定位在中繼，首場出賽有好表現，並達成中職生涯千局投球里程碑。他指出，中繼是新的學習，也是不錯的體驗。

36歲的王溢正自2013年從日職回到台灣後，今年已經是在中職第10個球季，他在5日本季第1場出賽，中繼投1局無失分，演出3上3下，同時達成中職生涯1000局投球里程碑，為中職史上第15人達成。

王溢正今天接受訪問時表示，其實去年季末就有很多人告訴他，投球局數已經到999.1局，只要再投2個人次就能達到千局。

他指出，上一場出賽時，在場上因為專注與打者對決而沒有注意到，「下來時人家跟我講，我才想起來。」

談到對紀錄的感想，他笑說，「可能要待得久，年紀要稍微增長才會達到。」

王溢正前幾年都是以先發為主，但去年僅先發投8場、中繼投了26場。本季春訓時，他也是朝著先發調整。

不過，桃猿總教練曾豪駒表示，王溢正會先擔任中繼，因為目前左投中繼只有王溢正及賴鴻誠，「他去年也有擔任中繼經驗，如果可以維持好手感，對我們來說幫助滿大的，他個人意願也可以在中繼，有達成共識。」

王溢正說，去年因為先擔任先發、之後轉中繼、再改回先發，所以一整年的狀態有點混亂，「剛開始中繼上去我有嚇一跳，因為節奏很快，如果是先發可以慢慢整理思緒，張力真的不一樣。」

如何適應中繼的步調，王溢正指出，曾請教有中繼經驗的陳冠宇，「他是教我如何把力量拿出來，像是多做一些跳繩運動，或是重量訓練不能做大肌肉，做一些上下半身可以連動的訓練。」

王溢正坦言，轉任中繼確實很難，但也是滿不錯的體驗，「我覺得這是新的學習，這個位置（先發）不一定永遠都是你的，要去嘗試新東西。」

王溢正也指出，從熱身賽開始身體狀況感覺不錯，而且第1場出賽就有好的開始，感到很開心。（編輯：戴光育）1110407