中職二軍呂彥青投4局失1分 索沙亮相好投

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北7日電）中職二軍今天在嘉義縣棒球場的賽事，中信兄弟呂彥青在春訓肩膀不適後首度登板，先發投4局失1分，送出6次三振；樂天桃猿洋投索沙也首度在二軍出賽調整，投3局無失分。

兄弟二軍今天推出呂彥青先發，他因為在春訓時肩膀不適趕不上開季，不過經檢查只是疲勞而非發炎等狀況，調整並不會花太多時間。呂彥青今天首度在二軍登板，用62球投4局，被敲5支安打，沒有出現保送，送出6次三振，僅失掉1分，最快球速144公里。

桃猿二軍則是推出洋投索沙先發，這是他今年從富邦悍將轉戰桃猿之後首場正式比賽，僅用27球投3局，其中多達21顆好球，被敲3支安打，沒有出現保送，送出1次三振，沒有掉分，最快球速來到147公里。

桃猿隊總教練曾豪駒今天接受媒體訪問時表示，原本這場二軍出賽預計讓索沙投3局50球，但他的用球數較為精簡。索沙還會有下一場二軍先發，到時用球數會拉到70~80顆，曾豪駒說：「如果上面3個洋投穩穩的也不會變動太快，讓他先準備好，慢慢來」。

此戰二軍賽事，2局下桃猿的馮健庭、林楷錡接連敲安打，攻下1分；不過4局上兄弟靠著4次四死球保送也得1分，5局上桃猿游擊手發生失誤後，林明杰補上1支安打，兄弟再攻下1分；7局下桃猿的劉家誠、林政華接連敲安打，再度追平，最終雙方就以2比2握手言和。（編輯：陳仁華）1110407