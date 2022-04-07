桃猿狂威6局好投、陳晨威猛打賞 悍將吞3連敗

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（中央社記者楊啟芳新北7日電）中職今天在新莊棒球場的賽事，樂天桃猿先發投手狂威投6局僅失2分，加上後段棒次陳晨威演出3安猛打賞表現，終場以5比2擊敗富邦悍將，讓悍將吞下開季3連敗。

桃猿在4局上靠著成晉、藍寅倫、梁家榮接連敲安打攻下1分；4局下悍將的高國麟敲二壘安打後，霸帝士再補上安打追平，且5局下申皓瑋、林琨笙接連敲安打，悍將取得2比1領先。

不過到了7局上，桃猿的邱丹、陳晨威敲安打後，林立敲出2打點超前三壘安打，再靠著一壘手失誤得1分；9局上邱丹、成晉敲安打再添1分，終場桃猿就以5比2奪勝，悍將吞下開季3連敗，本季勝場尚未開張。

狂威用87球投6局，被敲7支安打，投1次保送、4次三振，失掉2分演出優質先發，最後奪下勝投，也獲選為單場MVP。賽後談到狂威的狀況，桃猿總教練曾豪駒認為壓制力不錯，雖然有些失投球被掌握，但被霸帝士敲安打掉分那球是打者真的打得好。

狂威則表示，「很高興今天第一場就可以拿下勝利，當中還是有小缺點，有一些失投球造成失分，這些小缺失會再檢討。」狂威也提到，由於去年季中才加入球隊，當時又遇到疫情停賽，所以開始比賽後比較像是在春訓的感覺，調整較慢，「但今年很早就來了，比去年有更多準備來應付這個賽季。」

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桃猿第9棒陳晨威此戰3打數敲出3支安打，曾豪駒指出，近2場比賽年輕選手、後段打者都打得不錯，有把自己的角色扮演好，讓打線更有連貫性。陳晨威則說：「前2年開季比較慢熱，很久才敲出安打，今年第1場就敲出安打，心情上也會比較安定一點。」

這場比賽第7局時，林立一棒敲出三壘安打送回2名跑者，不過在後位的跑者是「快腿」陳晨威，快到本壘時差點超越前位跑者邱丹，因此有刻意減慢速度。對此曾豪駒指出，那球邱丹的跑壘判斷有點保守，會再提醒他。（編輯：李亨山）1110407