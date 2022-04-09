徐若熙手肘韌帶撕裂傷 還需2至3個月復健

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中華職棒味全龍隊投手徐若熙（前）因手肘韌帶輕微撕裂傷趕不上開季，雖不用動刀，不過需要2至3個月時間復健。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月9日

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（中央社記者楊啟芳新北9日電）中職味全龍隊新生代火球男徐若熙因為手肘韌帶輕微撕裂傷趕不上開季，雖然不用動刀，不過總教練葉君璋表示，還需要2至3個月復健，訓練方向是先讓手肘附近的肌肉變強壯。

21歲的徐若熙在去年新人球季就繳出令人印象深刻的表現，屢屢創下三振紀錄，初登板就演出3.2局11次三振紀錄。不過今年球季徐若熙因為手肘不適趕不上開季，經檢查後是韌帶輕微撕裂傷，但並不需要開刀。

味全總教練葉君璋今天接受媒體訪問時表示，徐若熙復健大概需要2至3個月，目前首要任務是加強他的手肘附近肌肉，因為韌帶有部分撕裂，要靠肌肉來支撐力量，所以現在能做的就是讓發炎狀況好轉、肌肉變強，症狀就會穩定下來。

葉君璋指出，現在會先讓徐若熙完全休息，不過不會休息太長時間，之後就會做比較低強度的訓練。

徐若熙在過去手肘曾動過2次手術，雖然去年球隊已經很保護他，不過今年開季再度遇到傷勢。葉君璋指出，由於味全是新成立的球隊，需要有選手在一軍比賽，不過之後慢慢就可以對年輕投手有一些策略和規劃，包含對球員心態的教育等，給他們更多時間養成，「對我們球隊未來，投手健康一定愈來愈好。」（編輯：張芷瑄）1110409