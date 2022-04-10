胡金龍再於新莊棒球場出賽 要大家不要說「復仇」

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中職統一獅隊野手胡金龍（前左）10日回到熟悉的新莊棒球場，他笑說，有跟富邦悍將前隊友們打招呼，並澄清要大家不要再說是「復仇」。中央社記者謝靜雯攝 111年4月10日

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（中央社記者謝靜雯新北10日電）中職統一獅隊野手胡金龍今天回到熟悉的新莊棒球場，他笑說，沒什麼特別的心情，也有跟富邦悍將前隊友們打招呼，並澄清要大家不要再說是「復仇」，大家合作很久、感情都很好。

獅隊今天作客新莊棒球場與富邦悍將隊交手，這也是胡金龍相隔1年半再踏入前東家主場，胡金龍表示，沒有走錯休息室，也沒有什麼特別的心情，有和前隊友們打招呼、大家一起聊天，感情都還是很好。

被問起會不會擔心上場時球迷有負面的反應，胡金龍則看很開說：「應該不會啦！」但他也強調，要大家不要再用「復仇者聯盟」形容，「沒有什麼復仇，大家都合作很久了。」

獅隊「外野3鬼」再傳傷兵，蘇智傑自打球右膝髕骨骨裂脫隊，胡金龍今天先發打5棒、守左外野，也是繼2019年後再度於一軍出賽守備，他表示春訓有練守備，只要把球接好就好、不會擔心，球隊現在傷兵多，只要可以幫助球隊就好。

胡金龍先前效力富邦悍將隊因為群組留言風波遭冷凍，今年改披獅袍，8日睽違653天再度先發出賽，與樂天桃猿隊比賽鏖戰至延長賽10局敲出追平比數全壘打，也是睽違672天再度開轟，獅隊終場以9比8拿勝、胡金龍為MVP。

胡金龍今天受訪回憶那發追平比數全壘打，只表示「對球隊有貢獻就好」，也提到球隊剛開始，球季還很長、還有很長的比賽要走；全壘打後在休息區帶領大家跳「揮桿舞」，胡金龍表示，是臨時想到的，如果還有下次，應該會想不同的動作。（編輯：張雅淨）1110410