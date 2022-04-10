羅暐捷代打敲生涯首轟 陳傑憲：選對室友

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中職統一獅隊野手羅暐捷10日升上一軍，首場出賽代打開轟，生涯首轟出爐。他賽後受訪表示，當下還不太敢相信，生涯首轟來得有點慢、終於開轟很開心。（統一獅提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月10日

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（中央社記者謝靜雯新北10日電）中職統一獅隊野手羅暐捷今天升上一軍，首場出賽代打開轟，生涯首轟出爐。他說，當下不太敢相信，生涯首轟來得有點慢，終於開轟很開心。隊友陳傑憲笑說，是選對室友的關係。

統一獅隊外野手蘇智傑確定因傷缺陣，今天拉羅暐捷上一軍，雖然沒有先發出賽，8局代打上場敲出陽春砲，個人生涯首轟出爐。總教練林岳平表示恭喜，也強調相信年輕球員很清楚球隊現況，在主力球員缺陣時，要有辦法展現能力。

羅暐捷昨天接到通知，今天本季一軍首場出賽就開轟，他表示，那個打席上場，2好球之後想說要把球看清楚一點再攻擊，才不會揮到壞球，打出去時還不太敢相信，有先確定一下，確定是全壘打很開心。

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羅暐捷特別感謝二軍總教練劉育辰，透露之前投入很多心思，沒能有好的結果，打到有點迷茫，劉育辰給了很多方向，幫助修正、找到方向，春訓都練外野，機會來了就把握，專注每個當下。

羅暐捷賽後接受媒體訪問時，陳傑憲路過笑說：「因為你室友找對人了。」羅暐捷昨晚與陳傑憲同房，他也笑說，之後如果有機會想再與陳傑憲當室友，「看跟他睡會不會打得比較好」。（編輯：管中維）1110410