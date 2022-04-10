PLG周儀翔飆24分 鋼鐵人擊退領航猿

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P. LEAGUE+ 高雄鋼鐵人隊周儀翔（黑衣者）10日在桃園舉行的例行賽中，攻下加盟以來得分新高的24分，率隊以107比102擊敗桃園領航猿隊。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年4月10日

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）P. LEAGUE+高雄鋼鐵人隊周儀翔今天攻下加盟以來得分新高24分，包括決勝節4記三分球，率隊以107比102力退桃園領航猿隊，終止3連敗。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）桃園領航猿今天在主場桃園市立綜合體育館迎戰高雄鋼鐵人，鋼鐵人賽前發布聲明指出，隊長呂政儒的大兒子足跡與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者重疊，被指揮中心匡列，他的太太一同被列為匡列對象，呂政儒為照料次子，缺席今天賽事。

鋼鐵人上半場靠著洋將班尼特（Anthony Bennett）攻下22分，以57比45領先；領航猿攻勢則集中在洋將羅賓森（Devin Robinson）身上，前2節獨攬20分。

雙方易籃後，領航猿展開追分，除羅賓森延續火力外，盧峻翔也在三分球開火，決勝節一度追到2分差；隨後鋼鐵人周儀翔挺身而出，飆進4記三分球，再將領先差距拉開至9分；領航猿盧峻翔與施晉堯雖聯手展開反攻，可惜未能扭轉戰局。最終鋼鐵人以5分差，帶走勝利。

鋼鐵人洋將班尼特今天繳出代表作，攻下全隊最高39分、19籃板、4助攻；周儀翔表現全面，繳出24分、7籃板、5助攻、2抄截。兩人得分，均是個人在PLG本季新高。

周儀翔賽後接受轉播單位訪問時表示，先前對戰台北富邦勇士隊時狀況不佳，今天手感不錯，讓他頓時釋放壓力。

另一場在新竹的比賽，新竹街口攻城獅隊洋將辛巴（Sim Bhullar）今天攻下34分、抓下18籃板，幫助攻城獅以98比91戰勝富邦勇士，收下5連勝。（編輯：戴光育）1110410