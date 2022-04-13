陳偉殷日職二軍首度投滿5局 掉3分吞敗

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）日本職棒阪神虎隊台灣左投陳偉殷今天在二軍先發出賽，本季實戰投球局數首度拉到5局，被敲4支安打、沒有投保送，失掉3分，最終阪神以2比14落敗，陳偉殷吞下敗投。

陳偉殷去年因為左肩傷勢，球季後半段都沒辦法出賽，今年是與阪神合約第2年，他提早返日準備，雖然先從二軍出發調整，不過已經於3月30日首度實戰出賽，在二軍先發投2局，被敲1支安打，投3次三振，無失分；6日再於交流賽中先發登板，投3局被敲2支安打，沒有掉分。

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阪神虎二軍今天與中日龍二軍交手的賽事，陳偉殷擔任先發投手，第1局到第3局都演出9上9下；不過到了4局上，被敲3支安打掉2分，5局上被石橋康太轟出一發陽春砲失1分。總計陳偉殷用63球投滿5局，被敲4支安打，沒有出現保送，失掉3分都是責失分，最快球速141公里，目前二軍防禦率3.86。

陳偉殷退場之後，中日龍打線繼續延續攻勢，在第6及第7局各攻下4分，9局上再有攻勢，終場以14比2擊敗阪神虎，陳偉殷吞下敗投。（編輯：吳協昌）1110413