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潘峻源不願生涯留遺憾 盼率青年連霸5人制足球

2022/4/13 16:38（4/13 17:21 更新）
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110學年度中等學校5人制足球聯賽將於23日至28日在台北體育館進行壓軸決賽，包括高中男、女組，以及國中男組共23支勁旅將進行循環對決，台中青年高中將挑戰連霸。中央社記者龍柏安攝 111年4月13日
110學年度中等學校5人制足球聯賽將於23日至28日在台北體育館進行壓軸決賽，包括高中男、女組，以及國中男組共23支勁旅將進行循環對決，台中青年高中將挑戰連霸。中央社記者龍柏安攝 111年4月13日
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（中央社記者龍柏安台北13日電）3年前頂著衛冕軍光環，卻痛失連霸，青年高中門將潘峻源不想再重蹈覆轍，今年中等學校5人制足球聯賽高男組決賽，他期許能用全勝封王替自己生涯劃下完美句點。

110學年度中等學校5人制足球聯賽將於4月23日至28日，在台北體育館進行壓軸決賽，包括高中男、女組，以及國男組共23支勁旅將進行循環對決，最終以積分排定名次。

排灣族的潘峻源，國小開始踢5人制足球，國二那年他就隨隊奪冠，沒想到隔年挑戰連霸卻意外失利，僅名列第4，回想起這段往事，他承認：「我們國二就拿了聯賽冠軍，所以隔年有些太鬆懈。」

潘峻源身上穿著青年高中去年奪冠的冠軍T，腦子裡想的全是連霸，很有想法的他透露，升上大學後將以課業為主，踢球只會是興趣和嗜好，所以在學生生涯的最後一戰，他不想留下遺憾。

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事實上，衛冕軍青年高中陣中，就有6名冠軍班底，潘峻源透露，他們這批隊友全是從國小一起踢上來的老戰友，而且今年他們企圖心很強烈，「因為我們沒有享受過連霸的滋味。」

由於5人制足球聯賽決賽採循環賽制，因此比賽沒有全部結束前，仍有很大變數，潘峻源透露，去年他們最後一場不但自己要贏，還得對手幫忙拉下對手，今年要想連莊，首先當然是拚全勝，若無法全拿，「最少得拿6勝才有機會。」（編輯：張雅淨）1110413

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