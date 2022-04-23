蔡其昌挺富邦推廣永續議題 談悍將戰績不擔心

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（中央社記者楊啟芳新北23日電）中職富邦悍將今天邀請演員連俞涵和中職會長蔡其昌到新莊球場參與開球儀式，蔡其昌以行動支持富邦推廣永續議題，他笑說並不是因為悍將戰績不佳而來，相信這只是短暫的挫折。

悍將從昨天開始在主場新莊進行3連戰，舉行RUN FOR GREEN GO FOR WIN主題日，向球迷介紹永續深耕理念，並推出環保球衣商品一起經營環境永續，呼籲大家愛地球。悍將今天對上味全龍隊的比賽，邀請「森林系女神」連俞涵擔任開球嘉賓，並由蔡其昌擔任開球打者。

開季悍將戰績不佳，在今天賽前以2勝9敗位居墊底，不過蔡其昌笑說：「我今天是因為這個主題、議題趕來新莊球場，支持這個運動，不是因為富邦連敗、會長擔心富邦而來。」

蔡其昌認為，棒球是圓形的，球季才剛開始，短暫的挫折不算什麼，「我相信他們都有強烈企圖心、鬥志高昂，大家不需要太擔心，也希望邦迷不用太難過，繼續為他們加油。」蔡其昌指出，人生跟成績一樣都有高低起伏，現在剛好只是悍將比較低潮，成績好的也可能會有變化，這就是棒球好玩的地方。

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至於永續發展的議題，蔡其昌指出，去年中職已經與聯合國簽署體育支持永續發展，是台灣第一個職業運動組織加入，「富邦今年主動來做這個我覺得很好，永續這個議題是全民的事情，我們希望棒球運動也參與。」

蔡其昌舉例，未來球場可以用比較節能的燈、設置太陽能板等，也可以在硬體設施或是商品用可回收材質製作，「中職是永續的棒球聯盟，我們可以做的工作還很多，未來會跟各個球團來商議。」（編輯：張芷瑄）1110423