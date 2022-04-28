味全龍PCR結果尚未出爐 自行疫調匡列11人將復賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北28日電）中職味全龍隊昨天有6名隊職員快篩陽性，味全龍今天表示，雖然PCR結果尚未出爐，但以快篩陽性視同確診的標準自行疫調，加起來共11人，未超過14人規定，因此今天復賽。

味全昨天本來要在天母棒球場與中信兄弟交手，不過賽前進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩有6名隊職員呈現陽性反應，緊急延賽。中職會長蔡其昌昨天說明目前聯盟的規定，若確診加上匡列人數超過14人（15人以上），由於會影響戰力太多，將會繼續延賽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

味全球團今天發布訊息表示，昨天已完成天母球場全場及球團巴士清消，所有隊職員健康狀況良好。雖然目前PCR結果尚未出爐，為求謹慎，味全龍以快篩陽性視同確診的標準進行內部疫調，疑似個案與密切接觸的隊職員，總計11人。

因此依照聯盟最新規定，今天味全在天母球場迎戰中信兄弟的賽事將復賽。味全球團表示，「感謝球迷的愛護與關心，味全龍全力配合防疫政策，將在符合防疫單位與中職規範的前提下，持續提供最精彩的賽事，也提醒球迷勤洗手戴口罩，共同落實防疫。」（編輯：謝雅竹）1110428