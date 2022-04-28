謝國城盃青少棒 桃園市險勝台中市晉級4強

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111年謝國城盃全國青少棒錦標賽28日進行A組勝部冠軍戰，桃園市先發投手李星漢主投4局無失分，雖然最後無緣勝投，不過他也為球隊打回致勝分，投打表現俱佳，助隊晉級4強。（台灣世界少棒聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月28日

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（中央社記者楊啟芳台北28日電）謝國城全國青少棒錦標賽，衛冕軍桃園市今天在A組勝部冠軍戰遭到台中市的頑強糾纏，最後才在7局上靠著2支連續安打致勝，以2比1脫穎而出，搶先收下4強門票。

桃園市原本有1分領先，卻在6局下失守，2出局後，後援的劉任右被邱宥得敲出三壘安打，並保送下一棒後，遭邱宥得趁著空擋積極跑回本壘而意外丟分，形成平手。但下個半局桃園市靠著吳旻哲代打敲安上到二壘，接著李星漢串聯安打、敲回致勝分。

終場桃園市以2比1擊敗台中市，晉級4強；另外一場B組勝部冠軍戰，新北市以10比0擊敗台北市，同樣晉級4強。

李星漢也是此役先發投手，用44球投4局只被敲出4支安打，沒有失分也沒有保送，附帶1次三振，雖然後來錯失勝投，但他自己用球棒為接替登板3局的劉任右奪勝。

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儘管投出這次參加謝國城盃的最長局數，李星漢卻說今天狀態並不理想，變化球失去準星，「前幾天比賽還可以，今天熱身就發現狀況不太好，教練說先把直球丟進去搶好球數，想辦法盡力完成每個打席。」生涯第一次出征國手選拔賽，李星漢說從出發前就很期待，儘管今天投、打都有發揮，仍只給自己70分，「這樣才保留進步空間。」

A組敗部的賽事，南投縣今天展現打擊能力，全場敲出11支安打，終場以11比1提前在第6局擊敗台南市，搶下敗部冠軍戰門票，明天將和台中市競爭4強資格。以攻擊見長的南投縣在首戰遭到台中市封鎖，影響到全隊士氣，不過總教練陳進龍指出，打擊已見好轉，「現在應該有回到7成。」（編輯：卞金峰）1110428