蔡總統出席全大運開幕 允諾持續支持選手升級戰力

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（中央社記者龍柏安台北7日電）總統蔡英文今晚出席111年全國大專校院運動會開幕儀式在致詞時表示，近年台灣選手在世界級競賽表現越來越耀眼，未來政府也將持續挹注資源支持選手，協助大家戰力升級。

111年全國大專校院運動會今年由國立體育大學舉辦，蔡總統今晚以嘉賓身分出席開幕式，由於近來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續升溫，主辦單位開幕式採降載方式辦理，比賽期間也以「閉門」方式舉行，不讓觀眾進場。

蔡總統致詞時也明白在疫情期間，舉辦賽事的辛苦與壓力，除感謝主辦單位國立體大校長邱炳坤，也向桃園市長鄭文燦與市府團隊致謝，「讓我們所有辛苦備戰的選手，有大顯身手的舞台。」

近年台灣選手在世界體壇屢創佳績，蔡總統表示，在這些傲人的成績背後，除了選手辛苦努力，還有國家注入資源、人才培育、以及教練與後勤人員的付出，才能累積出這樣的成果。

蔡總統並強調，未來政府會持續挹注資源給選手，並給選手更多、更完善的支持，她並提到國訓中心現有基地的第3期計畫，預計將在2024年完成，「我們希望讓整體培訓環境升級，協助大家戰力升級。」

放眼2024巴黎奧運，蔡總統也指出，體育署已啟動黃金計畫2.0，選出72名菁英選手，透過量身打造培訓計畫，協助大家備戰奧運。

蔡總統表示，代表台灣出賽的頂尖選手，多半通過全大運的洗禮和鍛鍊，因此她也期待今年參與全大運的選手們，可以承先啟後，繼續挑戰自己紀錄，未來透過選拔與訓練，進一步代表台灣出賽。（編輯：陳政偉）1110507